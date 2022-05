Concursos Tribunais de Justiça 2022: veja o panorama completo

Atenção, concurseiros! Os concursos Tribunais de Justiça 2022 vem com tudo. São muitos órgãos com editais previstos e as vagas são para cargos de nível médio e superior.

Em janeiro de 2022, foi publicada a LOA (Lei Orçamentária Anual) Federal 2022. Com isso, alguns concursos para tribunais ganham uma previsão de lançamento de edital.

Concursos Tribunais de Justiça 2022: editais publicados

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

A Fundação Carlos Chagas (FCC) está organizando o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que está com o edital publicado. O certame oferta 51 vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva para Analista Judiciário e Oficial de Justiça. As inscrições estão encerradas e as provas serão aplicadas no dia 19 de junho de 2022.

Tribunal de Justiça do Tocantins

O concurso TJ TO está com edital publicado. O certame oferta 63 vagas imediatas para Contador/Distribuidor e Técnico Judiciário mais a formação de cadastro de reserva. As inscrições estão encerradas e as provas serão aplicadas no dia 26 de junho.

Concurso TJ TO Tribunal de Justiça do Tocantins Situação atual Edital publicado Banca organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV) Cargos Contador/Distribuidor e Técnico Judiciário Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Jurídica Lotação Tocantins Número de vagas 63+CR Remuneração De R$ 7.312,99 a R$ 12.243,37 Inscrições 28/03 a 02/05/2022 Taxa de inscrição de R$ 100,00 a R$ 150,00 Data da prova objetiva 26/06/2022 Clique aqui e confira o edital TJ TO

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

O TJ MS está com edital publicado! As inscrições estão encerradas. O órgão está ofertando 250 vagas de cadastro de reserva para o cargo de Analista Judiciário – Área Fim (bacharel em direito), com remuneração inicial de R$ 6.808,22 + benefícios. A prova objetiva será aplicada em junho de 2022.

Concurso TJ MS Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Situação atual Edital publicado Banca organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV) Cargo Analista Judiciário – Área Fim Escolaridade Nível Superior (bacharel em direito) Carreiras Tribunais Lotação Mato Grosso do Sul Número de vagas 250 CR Remuneração R$ 6.808,22 Inscrições 21/03 a 19/04/2022 Taxa de inscrição R$ 130,00 Data da prova objetiva 05 de junho de 2022 Confira aqui o edital TJ MS 2022

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT)

O concurso TJDFT está com edital publicado! A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a responsável pelo próximo concurso. São ofertadas 112 vagas de nível médio e superior e a remuneração inicial chega a R$ 12.455,30! As inscrições estão encerradas e as provas serão aplicadas no dia 29 de maio de 2022.

Concurso TJDFT Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Situação atual Edital publicado Banca organizadora FGV Cargos Técnico e Analista Escolaridade níveis médio e superior Carreiras tribunais e administrativa Lotação Distrito Federal Número de vagas 112 vagas Remuneração de R$ 7,5 a R$ 12,4 mil Inscrições de 07/02/2022 a 14/03/2022 Taxa de inscrição de R$ 80 a R$ 120 Data da prova objetiva 29/05/2022 Clique aqui para ver o edital TJDFT

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

O concurso TJ RS também está com edital publicado e com as inscrições encerradas. As vagas ofertadas são para Oficial de Justiça Estadual e Analista do Poder Judiciário na especialidade de Serviço Social, ambas de nível superior. A remuneração inicial chega a R$ 7.352,93! As provas objetivas serão aplicadas em junho de 2022.

concurso TJ RS Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul Situação atual Edital publicado Banca IBADE Cargos Oficial de Justiça Estadual e Analista do Poder Judiciário na especialidade de Serviço Social Escolaridade Nível superior Carreiras Diversas Lotação Rio Grande do Sul Número de vagas 28 vagas Remuneração De R$ 6.361,94 a R$ 7.352,93 Inscrições Entre 31 de janeiro a 04 de março de 2022 Taxa de inscrição R$ 212,00 Data da prova 12/06/2022 VEJA AQUI o edital TJ RS 2022

Concursos Tribunais de Justiça 2022: banca definida

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) vai organizar o próximo concurso TJMG. Serão ofertadas vagas para Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

Concursos Tribunais de Justiça 2022: concursos autorizados

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso

O concurso TJ MT para cargos de nível médio e superior está vigente até 2022. A novidade é que uma seleção para psicólogos poderá ser lançada! A então presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a desembargadora Maria Helena Póvoas, autorizou a próxima seleção do órgão.

Concurso Tribunal de Justiça do Mato Grosso (Concurso TJ MT) Banca organizadora A definir Cargos. Psicólogo Escolaridade Níveis Superior Carreiras Saúde Lotação Estado do Mato Grosso Número de vagas Formação de cadastro reserva Remuneração A definir Link do edital Clique aqui e confira o último edital

Concursos Tribunais de Justiça 2022: comissão formada

Superior Tribunal de Justiça

O concurso STJ está com comissão formada para novo edital! A a contratação da banca organizadora será feita no segundo semestre de 2022. O órgão informou que os 57 cargos previstos na LOA/2022, serão destinados para nomeação de novos servidores do concurso público vigente.

Concurso STJ Superior Tribunal de Justiça Situação atual comissão formada Banca organizadora a definir Cargos Analista e Técnico Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Tribunais Lotação Brasília/DF Número de vagas 57 (previsão LOA 2022) Remuneração de R$ R$ 6.709,00 a R$ 11.007,00 Clique aqui e confira o último edital

Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

O concurso TJ PI está com comissão formada. A previsão é que o edital saia em março deste ano, com oferta de 100 vagas para Analista Judiciário/Áreas: Administrativa e Judiciária.

Tribunal de Justiça do Amapá

O concurso TJ PA está com comissão formada desde julho de 2021. São 05 vagas previstas para o cargo de Analista Judiciário Ministerial, no entanto, o órgão apresenta 234 cargos vagos o que pode indicar uma maior oferta de vagas.

Concurso TJ AP Tribunal de Justiça do Amapá Situação atual Comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Analista Judiciário Ministerial Escolaridade Nível superior Carreiras Tribunais Lotação Amapá Número de vagas 5 vagas previstas

234 cargos vagos para Técnico e Analista Remuneração de R$ 7.102,68 a R$ 15.388,32 Clique aqui para ver o último edital TJ AP Servidores

Tribunal de Justiça do estado de Roraima

O concurso TJ RR está com comissão formada para a realização de um novo certame. A estimativa é que sejam ofertadas pelo menos 69 vagas, que é o número de cargos vagos disponível no Portal de Transparência.

O último concurso foi realizado em 2012. Para o próximo edital a estimativa é de que sejam ofertadas oportunidades para cargos de nível médio e superior.

Concurso TJ RR Tribunal de Justiça do estado de Roraima Situação atual Comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Técnico, Analista e Auxiliar Escolaridade Níveis fundamental, médio e superior (último edital) Carreiras Diversas Lotação Roraima Número de vagas A definir Remuneração Inicial de até R$ 7,5 mil VEJA AQUI o último edital

Concursos Tribunais de Justiça 2022: previstos

Superior Tribunal Federal

O concurso STF está previsto na proposta orçamentária para o ano 2022. A remuneração inicial pode chegar a R$ 14.271,70!

Concurso STF Supremo Tribunal Federal Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos Técnico e Analista Judiciário Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Tribunais Lotação Brasília/DF Número de vagas A definir Remuneração de R$ 7.591,37 a R$ 14.271,70 Clique AQUI e confira o último edital STF

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

O concurso TJ BA poderá ser lançado este ano de acordo com a LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2022. A última seleção para o órgão, aconteceu em 2014.

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Um novo concurso TJ ES foi anunciado pelo presidente do órgão, desembargador Fabio Clem de Oliveira. Aerão ofertadas oportunidades para cargos de nível médio e superior.

concurso TJ ES Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo Situação atual anunciado Banca organizadora A definir Cargos Técnico Judiciário

Analista Judiciário

Juiz (magistratura) Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Jurídica, tribunais e outras Lotação Estado do Espírito Santo Número de vagas A definir Remuneração Inicial de R$ 4.245,08 – Técnico Judiciário

Inicial de R$ 6.118,86 – Analista Judiciário

Inicial de R$ 31.916,00 – Juiz Substituto

*Os servidores TJ/ES não fazem jus às Gratificações de: Atividade Judiciária (GAJ);

Atividade Externa (GAE) e Atividade de Segurança (GAS) e ao Adicional de Qualificação (AQ). Clique AQUI e veja o último edital TJ ES

Concursos Tribunais de Justiça 2022: em estudo

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

O concurso TJ RN para os cargos de Analista e Técnico Judiciário, está com estudos em andamento desde janeiro de 2021. A equipe do Gran Cursos Online está em contato com o órgão para obter informações atualizadas.

Concurso TJ RN Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte Situação atual Estudo em andamento Banca organizadora A definir Cargos Analista e Técnico Judiciário em diversas especialidades Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Diversas Lotação Rio Grande do Norte Número de vagas A definir Remuneração de R$ 2.676,61 a R$ 5.520,16 (último edital) Cliquei aqui e confira o edital de 2020

Concursos Tribunais de Justiça 2022: carreira jurídica

Os Tribunais de Justiça de todo o país, realizam concursos públicos para o cargo de Juiz. As oportunidades são para os concurseiros que sonham com a carreira jurídica.

