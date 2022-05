Fiéis comemoram processo de beatificação de Padre Paolino com missa e lançamento de oração

Dezenas de fiéis católicos ocuparam a Igreja Matriz de Sena Madureira, Nossa Senhora da Conceição, na noite deste sábado (21), em comemoração ao início do processo de beatificação de Padre Paolino Maria Baldassari, falecido no último dia 8 de abril de 2016.

O pai dos pobres e médico da floresta já pode ser considerado servo de Deus, de acordo com as normas da Igreja Romana. A etapa diocesana do processo de concessão da titulação já está em andamento com o recolhimento dos testemunhos de fé e bençãos concedidas pela intercessão do vigário.

O evento jurídico, como denomina a igreja, foi realizado na tarde deste sábado, no auditório da Escola Messias Rodrigues, com a participação de membros do clero, incluindo o bispo Dom Joaquin Pertiñez, e o prior provincial da Ordem Servos de Maria (OMS), Charlie Leitão, além de fiéis do município.

A missa foi presidida por Dom Joaquin e contou com a apresentação inédita da oração pela beatificação e canonização de Paolino.

A procissão de entrada do rito religioso foi marcada pela apresentação de objetos que foram usados pelo religioso ao longo de sua vida sacerdotal.

Confira a oração: