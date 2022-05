Forças de segurança prendem traficante no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul

Ao final da tarde desta segunda-feira, 16, a Polícia Civil em ação conjunta com a Polícia Federal e Polícia Militar, prenderam, em flagrante delito, pelo crime de tráfico de drogas, M. C. DA S.,24 anos, vulgo “MS 121”, em cumprimento à operação Hórus, programa V.I.G.I.A.

Após diligências investigativas, em que a Polícia Civil vinha monitorando um possível carregamento de drogas, foi montada uma ação integrada de vigilância e monitoramento entre as Polícias Civil, Federal e Militar e após fortes indícios de que o nacional M. C. da S., 24 anos, membro cadastrado de organização criminosa, com o vulgo “M.S.121” estaria mantendo certa quantidade de entorpecentes em uma residência no bairro da Várzea.

Foi realizado abordagem ao local ocasião em que o autor tentou empreender fuga, sendo frustrado pelo cerco policial onde foi flagrado de posse de 0,511kg (Quinhentos e onze gramas) de oxidado de cocaína; 0,169kg (cento e sessenta e nove gramas) de maconha; 0,035kg (trinta e cinco gramas) de cocaína e R$ 3.435,00 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) em espécie.

Em seguida, foi dado voz de prisão em flagrante ao autor e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de rotina.

Durante a incursão policial foi apreendido

• 0,511kg (Quinhentos e onze gramas) de oxidado de cocaína – R$ 5.110,00;

• 0,035kg (trinta e cinco gramas) de cocaína – R$ 700,00;

• 0,169 (cento e sessenta e nove gramas) de maconha – R$ 507,00

• 01 (um) celular Samsung Galaxy A1 – R$ 1.500,00;

• 01 (uma) balança de precisão – R$ 50,00;

• R$ 3.435,00 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) em espécie;

• 01 (um) caderno de anotações – sem valor comercial mas que será enviado a perícia. De acordo com a autoridade policial, o prejuízo ao crime chega a R$ 11.302,00 (Onze mil trezentos e dois reais).