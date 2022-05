Furto ao apartamento de Carlinhos Maia: o que se sabe e o que falta esclarecer

No momento do furto o apartamento dos dois estava vazio. Carlinhos Maia estava em Aracaju (SE), onde passou por uma lipoaspiração. Já Lucas Guimarães estava em Cancún, no México, em uma viagem a trabalho.

Veja abaixo o que se sabe e o que falta esclarecer:

O que foi furtado do apartamento? Qual o valor dos objetos furtados? Como os criminosos entraram no prédio? O prédio tinha sistema de segurança? Quem são os suspeitos do crime? Advogado do casal acompanha as investigações

1. O que foi furtado do apartamento?

Carlinhos Maia divulga foto de colar que foi furtado do seu apartamento em Maceió — Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com publicações feitas pelo próprio Carlinho Maia, em seu perfil no Instagram, foram levados relógios, cofre com joias e uma bolsa.

“Na noite de ontem arrombaram a porta do meu apartamento em Maceió. Levaram relógios (inclusive o último que acabei de comprar), levaram meu cofre com minhas joias. As autoridades já foram acionadas. Não pelos bens, mas por ter meu lar invadido, me ajudem”, disse.

A Polícia Civil disse que o cofre continha objetos pessoais valiosos do casal. “Um cofre portátil, do tamanho de uma caixa, onde ele guardava bens preciosos”, disse o delegado Araújo.

2. Qual o valor dos objetos furtados?

A polícia não informou o valor de tudo o que foi levado no furto, mas de acordo com Carlinhos Maia, os itens somados custam cerca de R$ 5 milhões.

3. Como os criminosos entraram no prédio?

Os delegados Lucimério Campos e Thales Araújo, que investigam a invasão ao apartamento do casal de influenciadores, disseram em entrevista coletiva que ao menos duas pessoas participaram do furto e que elas podem ter conseguido “informação privilegiada” para entrar no prédio.

“Existe uma linha de investigação de que haja algum tipo de informação privilegiada que tenha possibilitado o crime. Não necessariamente de alguém de dentro do convívio [do casal], mas alguém que tivesse o conhecimento de toda a rotina”, afirmou o delegado Thales Araújo.

Os criminosos entraram e saíram do prédio pela garagem, mas a Polícia Civil ainda tenta identificar exatamente por qual ponto.

A informação divulgada oficialmente é de que a porta do apartamento do casal foi arrombada, contudo, o marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, postou nos stories que os criminosos teriam utilizado a senha para entrar no apartamento e simulado o arrombamento.

4. O prédio tinha sistema de segurança?

O prédio tinha sistema de alarme e câmeras de vigilância. Contudo, os delegados apontaram falhas no sistema de segurança que facilitaram a ação criminosa, como pontos cegos, lugares que as câmeras de segurança não cobrem, além de equipamentos que não estavam funcionando.

“Houve facilitadores que permitiram que o crime ocorresse. Esses pontos estão sendo levantados na investigação. Há falhas nos equipamentos de segurança, alguns não estavam gravando, outros não estão funcionando e há os pontos cegos, esse contexto todo existe nesta situação”, afirmou o delegado Lucimério Campos.