Meyre Manaus é surpreendida com festa surpresa em comemoração ao seu aniversário; FOTOS e VÍDEO

No último sábado, a renomada promoter de eventos Meyre Manaus foi surpreendida com uma festa surpresa em celebração ao seu aniversário. O encontro aconteceu no requintado sushi bar Paris Garden, localizado no Centro da cidade de Rio Branco.

Rodeada por amigos íntimos, a produtora ficou emocionada com o momento festivo. Manaus é reconhecida como uma das pioneiras na organização de concursos de beleza no Acre.

Atualmente, ela comanda cinco franquias de concursos de beleza, sendo o mais famoso o Miss Universo Acre, o mais antigo. O bolo e os doces teve assinatura da Queren Apuque e a decoração ficou por conta da Alugue Fest. Confira quem marcou presença nesse momento especial!