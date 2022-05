Homem é ferido a golpe de terçado quando participava de bebedeira em Rio Branco

Paulo Pereira de Santana, 51 anos, foi ferido com um golpe de terçado na cabeça na tarde desta segunda-feira (9). O crime aconteceu enquanto a vítima bebia com amigos em uma residência na rua Formosa, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, um desafeto da vítima chegou no local e, de posse de um terçado e sem falar uma palavra, desferiu um golpe na cabeça de Paulo, que para não morrer, conseguiu correr e pedir ajudar a populares em via pública.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma ambulância de suporte básico se deslocou até o local e encaminhou Paulo ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local e realizaram ronda ostensiva e não tiveram êxito em prender o autor do crime.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).