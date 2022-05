Hora que janta pode ‘aumentar risco de AVC fatal’

Um estudo publicado na revista Nutrients, analisou a relação entre a hora do jantar e o risco de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

Os voluntários foram divididos em três grupos – o grupo da ceia antecipada (antes das 20h), o grupo irregular e o grupo da ceia tardia (depois das 20h).

Aqueles que consumiram a refeição a horas aleatórias registaram um risco superior de morrer de um acidente vascular cerebral hemorrágico – fenômeno no qual um vaso sanguíneo no interior do crânio explode e causa uma hemorragia no cérebro.

Os investigadores escreveram: “descobrimos que a adoção de um horário irregular de ceia em comparação com o jantar antes das 20h estava associada a um risco aumentado de mortalidade por AVC hemorrágico”.

“Até onde sabemos, o nosso estudo é o primeiro a investigar a associação entre o horário do jantar e o risco de mortalidade cardiovascular”, acrescentaram.

“Neste grande estudo de corte prospectivo de base populacional, após ajuste para fatores de risco de problemas cardiovasculares, o horário irregular do jantar foi associado a um risco aumentado de mortalidade hemorrágica por AVC comparativamente à ingestão antecipada da mesma refeição”.

Os investigadores descobriram igualmente que ter excesso de peso e comer a horas irregulares aumentou ainda mais os riscos.