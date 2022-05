Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (5/5)

As tarefas

Data estelar: Sol e Urano em conjunção

Acolhe com alegria o chamado das tarefas que precisas cumprir, porque, mesmo que à primeira vista não simpatizes com elas, a satisfação que sobrevirá depois de as completar será magnífica.

Se começas o dia brigando contra o que inevitavelmente terás de cumprir, sofrerás um duplo tormento, o da ansiedade de procrastinar o que, de todo modo, terás de fazer, e o de perder de vista a satisfação de manter tudo dentro da ordem pertinente.

Tua vida não precisa ser magnífica o tempo inteiro, isso é impossível, todos os momentos de glória que experimentares acontecem entre umas e outras tarefas cotidianas que terás de cumprir, gostando delas ou não, mas, se gostares delas, melhor para ti.

Entre um momento magnífico e outro, há tarefas para cumprires.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que tiver em mente fazer, faça em silêncio, sob o manto da discrição, atraindo a menor atenção possível sobre seus movimentos. Só assim suas ações serão eficientes, além de imperturbáveis. Algo muito importante.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Esperar que algo aconteça não é uma atitude repreensível, porque há momentos da vida em que não se pode fazer nada além de esperar. Porém, enquanto espera, sua alma pode usar o tempo para se dedicar a colocar ordem.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça o que puder, evite cobrar de sua alma mais do que ela seja capaz de fazer neste momento. É contraproducente se comportar com severidade, porque isso só faria você deixar de gostar do que está ao alcance fazer.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Muitas belas palavras poderiam ser ditas para suavizar uma situação tensa, e provavelmente elas serão ditas, porém, no fim do dia, só importará o que você tiver feito, a maneira com que as palavras se tornam obras.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Assuma alguns riscos moderados, algo que, se der tudo errado, não faça tanta diferença assim. Por meio dos riscos assumidos, você encontrará alguma chance interessante de avançar, mesmo que sem garantia de nada.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O exemplo das pessoas é muito valioso, porque é nesse que sua alma se espelha e se sente estimulada a seguir. Não importa que o exemplo seja grande ou pequeno, o que importa é sua alma se sentir atraída por ele.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há emoções de todos os tipos e para todos os gostos, mas é bastante difícil as provocar intencionalmente, a não ser que você tenha se exercitado nisso. Todas as emoções são sinceras, não há mentira envolvida nelas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há tanta coisa para viver e experimentar ainda, que seria melhor você não se encerrar em seus pontos de vista, arrumando conflito sem necessidade. Evite o estresse, viva para agregar alegria com sua presença.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Procure passar por essas situações que se repetem insistentemente sem lhes dar atenção suficiente para se tornarem, mais uma vez, conflitos. Não é de conflito que você precisa, mas de espaço livre.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há coisas complicadas, como sempre, porém, há um enorme número de situações simples que, se bem atendidas e valorizadas, são capazes de lhe brindar com suporte para obter o regozijo que é buscado alhures.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A segurança é importante, mas se a preservação dessa se converter numa prisão que amarra o espírito de aventura, então você precisa usar seu discernimento com clareza e firme intenção, para separar as coisas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A desordem que incomoda não é um castigo, mas um chamado a parar tudo e se dedicar a organizar os pequenos detalhes da vida cotidiana, esses mesmos que, em geral, não mereceriam muita atenção. Agora são importantes.