Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (8/5)

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Assegure seu quinhão, qualquer um que esse seja. Este é um momento em que sua alma precisa sentir o sabor da vitória, e essa não precisa ser grandiosa, qualquer pequeno avanço será suficiente para aplacar essa fome.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Vale a pena você arrumar melhor os cantos de sua casa, não necessariamente os que você mais usa, mas aqueles que estão na passagem entre um lugar e outro. O cuidado com o ambiente é, também, o cuidado consigo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agir com segundas e terceiras intenções não é algo incomum, as pessoas fazem isso o tempo inteiro, mas, sem se dar conta de que, assim, complicam o caminho, porque, depois, não encontram o fio da meada para entender tudo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Assegure seus interesses, neste momento não seria propício você agir romanticamente, imaginando que todo mundo queira o bem alheio o tempo inteiro. Isso também acontece; é raro, mas acontece, só que não agora.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Não importa que seja domingo, se você sente a inclinação de fazer algo produtivo, adiantando o expediente da semana, pois, não hesite e siga em frente com esse intuito, porque provavelmente o resultado compensará.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas também são recursos, por isso se fala abertamente em recursos humanos. Porém, mesmo que elas sejam recursos, isso não as transforma em objetos que, necessariamente, atenderiam aos seus anseios e expectativas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As desavenças acontecem, mesmo entre as pessoas que normalmente se dariam muito bem. Tente não levar muito a sério as discordâncias que acontecerem, porque, de todo modo, as conexões sociais andam muito bem. É assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O que você quer fazer não poderá ser feito contando apenas com seus recursos particulares, porque você não tem esse alcance, e não se trata apenas de dinheiro, mas de recursos humanos, com especialidades práticas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ideias boas sempre haverá, mas espírito prático o suficiente para as concretizar, aí é que o bicho pega. As ideias não se realizam sozinhas, isso, que parece uma platitude, é, na verdade, sempre esquecido.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As coisas mais deliciosas de se fazer são sempre mais arriscadas, porque se fossem banais, nem seriam tão atrativas assim. Avalie os riscos e, também, avalie a força dos desejos que querem realizar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O que as pessoas fazem com a vida delas pareceria não ser de sua alçada, nem tampouco um convite para dar opinião. Porém, há momentos em que, por pura solidariedade, a alma precisa intervir na vida alheia. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A vida dá trabalho, mas também compensa. Nos momentos de mau humor, sua alma tende a achar tudo muito pesado e trabalhoso. Nos momentos de bom humor, sua alma enxerga as compensações por todo o esforço.