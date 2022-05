Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (14/5)

Mais alinhamento

Data estelar: Lua quase Cheia em Escorpião

Os reinos visíveis da natureza, com exceção do humano, se alinham automaticamente aos eventos estelares. Os reinos invisíveis da natureza se alinham aos eventos estelares porque conhecem a interdependência do infinito e do infinitesimal, e atuam de acordo.

Nosso reino humano é visível e invisível ao mesmo tempo, portanto, há uma parte de nós que participa dos eventos estelares, propelida pelas forças cegas da natureza, mas a outra parte de nós, invisível, porém tão real quanto a visível, precisa decidir que orientação dar ao resultado do alinhamento, sem conhecer ao certo como as coisas funcionam.

Neste momento sagrado, em que o amplo e o restrito se alinham, cada um de nós decidirá se as potências cosmogônicas serão canalizadas aos desejos mesquinhos ou às aspirações espirituais.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É inevitável que você tenha de conviver com algumas pessoas que só parecem trazer problemas, mas cujos interesses estão vinculados aos seus. Portanto, o melhor a fazer é tecer o relacionamento de forma distante.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ao passo que viver sofrendo seja a nota dominante da civilização, essa motivação continuará, também, se intrometendo em todas suas decisões. A vida requer esforço, sim, mas isso não é necessariamente sofrer.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você não é a única alma entre o céu e a terra tomada por emoções contraditórias, e tendo de ficar lúcida diante de um cenário que seria melhor apreciar entorpecida. Olhe ao seu redor e faça as conexões pertinentes.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Percebendo tudo que acontece com o maior realismo possível, isto é, evitando a atitude de tentar encaixar a realidade no seu ponto de vista, você poderá tirar proveito de cada um dos perrengues da atualidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Não se trata apenas de reconhecimento das motivações equivocadas que provocam desentendimentos, se trata de mudar o tom do jogo, para que reine a maior harmonia possível, apesar das diferenças, que continuarão existindo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Em vez de você insistir em fazer o de sempre, prescindir da ajuda que lhe é oferecida e preferir seguir em frente contando apenas com a força de seu empenho, faça diferente dessa vez, aceite a ajuda oferecida.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Dá para forçar, mas você verá que os resultados não seriam nada auspiciosos, ao passo que, se você se adaptar às circunstâncias, protelando o que seus desejos orientam, o cenário se tornaria muito mais agradável.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nada pode ser completamente do jeito que você quer, porque há outras pessoas envolvidas, e elas também têm seus desejos e inquietações. O jeito é encontrar um acordo que promova o bem comum, só isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há questões da vida cotidiana que são independentes de você gostar delas ou não, pois, mesmo assim, requererão sua atenção e precisarão ser postas em prática, sob pena de que, negligenciando, tudo degringole.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para você fazer tudo que deseja, a conta aumentará bastante, porém, se você abdicar de um tanto do que deseja em nome de se adaptar à realidade, e negociar com ela, então essa conta diminuirá sensivelmente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Jogar para a audiência, às vezes isso é necessário, mas, como tudo na vida, tem um custo, e a questão radica aí mesmo, você vai se dispor a pagar o preço de passar por cima de si para jogar para a audiência?

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O ato de acolhimento das preocupações e, principalmente, o tempo que você gasta nesse tormento, essas são decisões íntimas, motivadas pelo valor que você outorga a ficar se atormentando. Tudo isso pode ser revertido.