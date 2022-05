Jenilson se reúne com Angelim e nome do ex-prefeito surge como possível vice: “Não falta vontade” 

Vice dos sonhos

O deputado estadual e pré-candidato ao Governo do Acre, Jenilson Leite (PSB), foi por muito tempo o vice dos sonhos do também pré-candidato ao Governo, o senador Sérgio Petecão (PSD). Os dois negociaram a possibilidade até a semana passada, quando o senador desistiu de insistir no nome do socialista e deu a declaração com exclusividade aqui para a coluna Pimenta no Reino. O motivo é que o grupo do senador entendeu que Jenilson não desistirá da disputa pelo Governo.

Vice dos sonhos 2

Se Jenilson era o vice dos sonhos de Petecão, parece que o deputado também encontrou seu vice perfeito, o ex-prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim (PT).

Conversa

O motivo do nome de Angelim ter sido levantado como um possível vice para Jenilson foi uma conversa que os dois tiveram hoje. Segundo o socialista, “uma agenda casual, explanando o momento atual da política”.

Predicados

Em entrevista nesta segunda, ao jornalista Itaan Arruda, da TV Gazeta, Jenilson pontuou os principais predicados que espera do seu vice. “Que esteja afim de andar, goste de trabalhar, preocupado com o Acre”, disse.

Escolha

Perguntado se a escolha do vice já está sendo discutida, Jenilson disse que esse momento ainda vai chegar. “A primeira coisa foi viabilizar nosso nome, agora estamos trabalhando, formatando e organizando as alianças e depois vamos discutir essa parte”, contou.

Não falta vontade

Na mesma entrevista, o socialista foi questionado sobre o que acharia do Angelim como vice. Eis a resposta: “Da minha parte não faltaria desejo e vontade de ter uma chapa assim”. No entanto, o deputado sabe de dificuldade da sua vontade se concretizar. “O Angelim parece estar em outro momento, nem sei se ele vem mesmo candidato”, afirmou o deputado e médico.

Angelim

Não há dúvidas de que Raimundo Angelim é um dos grandes nomes do PT acreano, e não só do Partido dos Trabalhadores, mas da política acreana. É de Angelim uma das gestões mais exitosas à frente da Prefeitura de Rio Branco, quando foi prefeito entre 2005 e 2012, e governou a cidade com maestria. Angelim é daqueles quadros políticos virtuosos, com grande capacidade técnica e de articulação. Tem o direito de almejar e disputar qualquer cargo que queira nessa eleição.

Vice-prefeita

Por falar em vice, com a chapa que o PSD montou para deputado federal, a vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, seria um excelente nome para compor o grupo. Tanto na política quanto no voto. Na última eleição que disputou para deputada federal, em 2014, teve mais de 17 mil votos e ficou na primeira suplência.

Fica em Rio Branco

Só que com a missão e o compromisso de cuidar de Rio Branco, Marfisa segue como vice-prefeita e secretária da SASDH. Ela deve se dedicar exclusivamente à campanha de Petecão para Governador. Optou por Rio Branco no lugar de Brasília.

Assistência Social

Por falar na SASDH, a ida de Jefferson Barroso para a secretaria deu uma movimentada na Assistência Social de Rio Branco. O gestor, que vinha desempenhando papéis em áreas técnicas e de desenvolvimento, parece ter se encontrado na assistência social. A Secretaria está revisitando toda a política de assistência municipal e, pra completar a onda de boas novas, dará posse a 180 novos concursados de processo seletivo nos próximos dias.