Juventus, Real Madrid e Barcelona podem ser expulsos da Champions

Apesar de esfriado, o assunto Superliga (espécie de torneio com apenas os clubes mais ricos da Europa) ainda pode dar dor de cabeça a alguns clubes que estiveram à frente da iniciativa. Mais especificamente aos torcedores de Juventus, Real Madrid e Barcelona.

Em entrevista ao L’Équipe, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin garantiu que o comitê disciplinar da entidade pode decidir pela banimento das equipes da próxima Liga dos Campeões.

“É possível punir qualquer clube. Alguns duvidam. Eles estão errados. As regras são as mesmas para todos”, assegurou o mandatário. “Acredite ou não, mas todos os clubes são tratados da mesma forma, sejam da Eslovênia, meu país, ou sejam grandes nomes do futebol europeu”, acrescentou.

Ceferin também explicou que cabe recurso a decisão que resultar em banimento dos três clubes que ainda não desistiram da Superliga. Somente após as fases do processo será possível a exclusão das referidas equipes.

“Primeiro, a decisão (favorável à punição dos clubes) sempre pode ser apelada. Quando o processo terminar, poderemos agir”.

Na semana passada, a Justiça Espanhola suspendeu um liminar que impedia a Uefa de sancionar os clubes envolvidos na criação da nova liga.

Enquanto isso…

Se fora de campo o Real Madrid corre risco de punição, dentro dele o clube está muito perto de se sagrar mais uam vez campeão da Champions. No próximo dia 28 de maio, a equipe espanhola fará a final da competição europeia contra o Liverpool.

Já Barcelona e Juventus, por meio de suas ligas locais, já confirmaram participação na próxima edição da Liga dos Campeões da Uefa.