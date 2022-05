Maldição do Power Couple Brasil? De Mirella a Mari Matarazzo; veja casais que se separaram

A edição de 2021 nem havia terminado ainda quando o primeiro casal anunciou que não estava mais juntos. Ao todo, três casais que participaram doano passado já se separaram.Além destes, também teve um casal ioiô, que terminou, porém resolveram dar uma nova chance para o amor.até ficaram um tempo afastados, mas anunciaram a volta com uma viagem romântica para as Maldivas e seguem juntos atualmente.

O Power Couple Brasil 6 estreia na próxima segunda (02) e quem sabe, acaba com essa ‘maldição’. O reality show da Record TV será exibido logo depois da novela “Reis”.

CONFIRA ABAIXO OS CASAIS QUE NÃO ESTÃO MAIS JUNTOS:

FERNANDA MEDRADO E CLAYTÃO

O primeiro casal eliminado do reality, também foi o primeiro a anunciar a separação com o programa ainda no ar. Fernanda Medrado anunciou a separação de DJ Claytão em suas redes sociais.

O motivo alegado pela rapper foi uma crise de ciúme. Eles até apareceram juntos na final do Power Couple Brasil, mas não reataram o romance.

MC MIRELLA E DYNHO ALVES

O casamento de Mirella e Dynho chegou ao fim enquanto ele estava confinado em “A Fazenda 13”.

A cantora não gostou da aproximação entre o dançarino e Sthefane Matos e entrou com o pedido de divórcio antes mesmo que ele tivesse a chance de se explicar e sair do reality rural da Record TV.

MARI MATARAZZO E MATHEUS YURLEY

Campeões da temporada de 2021, Mari e Matheus romperam o relacionamento recentemente. O youtuber anunciou nas redes sociais que os dois, que são pais de Maria Julia, não estavam mais juntos.

A vencedora do reality por sua vez, preferiu o silêncio e apagou todos os registros do programa de seu perfil no Instagram.