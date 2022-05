MEC abre 120 cursos online gratuitos; veja opções e como se inscrever

O Ministério da Educação abre 120 cursos online gratuitos do MEC com objetivo de auxiliar estudantes a se qualificarem para o mercado de trabalho. As vagas são para diferentes áreas de atuação, como marketing, línguas, meio ambiente, e o estudante pode optar por aquela que mais corresponde ao seu perfil.

A partir desse projeto, os interessados podem ainda mapear suas habilidades para assim definirem a futura profissão. Segundo o Ministério da Educação, a expectativa é abranger mais de 800 mil estudantes na plataforma online até 2025.

MEC abre 120 cursos online gratuitos

As oportunidades disponíveis são para diferentes áreas de atuação. Confira alguns dos cursos disponíveis: