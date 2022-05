Melhor primer para pele oleosa: como escolher para ter a maquiagem perfeita?

A pergunta qual o melhor primer para pele oleosa é uma dúvida de muitas mulheres. Isso porque, quem tem pele oleosa sabe a dificuldade que é prepará-la para que a maquiagem fique perfeita.

Então, descobrir qual é o melhor primer para garantir que a make dure mais, além de deixá-la mais bonita,é o que toda mulher quer descobrir.

Em primeiro lugar, quem tem a pele oleosa sabe que é fundamental prepará-la, porque a oleosidade dificulta a fixação da maquiagem e pode deixar o rosto com aparência brilhosa.

Dessa forma, usar um bom primer para esse tipo de pele pode resolver esse problema.

Mas, a pergunta que não quer calar: qual é esse melhor primer para pele oleosa? Então, fica com a gente que vamos tirar todas as suas dúvidas hoje!

Como escolher o melhor primer para pele oleosa?

Antes de mais nada, para escolher o melhor primer para pele oleosa, você precisa saber quais as características desse tipo de pele e o que pode causar isso.

O que é uma pele oleosa?

A pele oleosa, ou lipídica, é aquela que apresenta oleosidade excessiva. Nesse tipo de pele, a produção de sebo é maior do que em uma pele mista, por exemplo, o que faz com ela apresenta poros dilatados, dando um aspecto brilhante ao rosto.

Aliás, esse é um dos fatores de maior reclamação entre as mulheres, depois é claro dos terríveis cravos e espinhas. Além do mais, essa oleosidade excessiva pode atrapalhar na hora de fazer aquela super maquiagem.

A dica dos profissionais é preparar antes a pele para receber a make. Por isso, é importante escolher o melhor primer para pele oleosa, para atingir o resultado desejado.

Qual a função do primer para pele oleosa?

O primer é um produto que tem como principal função controlar a oleosidade da pele, como já dissemos, preparando-a para receber a maquiagem.

Dessa forma, ele deve ser aplicado após sua pele estar limpa e hidratada, para só então dar início à make. O primer deixa a pele menos brilhosa e com um toque mais seco.

O produto irá fixar a maquiagem, dando a ela mais durabilidade. Além do mais, os poros ficam menos dilatados, além é claro, de conter a oleosidade. Um carma na vida da maioria das brasileiras!

Então, nós trouxemos para você 5 dicas de primers para peles oleosas que se destacam no mercado e são bem avaliadas pelos usuários. Vamos lá conhecê-los?

1- Primer L’oréal Paris Revitalift Blur Mágico

Considerado em avaliações de muitos usuários como o melhor primer para pele oleosa, o Revitalift Blur Mágico da L’oréal Paris é o primeiro da nossa lista.

Apresentando a tecnologia Opti-Blur, o produto possui uma textura aveludada que ajuda a disfarçar os poros dilatados. Além do mais, é um grande aliado no combate ao brilho excessivo do rosto.

Ah! E o melhor é que o seu custo-benefício é maravilhoso!

2- Primer Facial Mary Kay

O Primer Facial Mary Kay é super indicado para peles oleosas, porque é um produto oil free, ou seja, não possui óleo em sua composição.

Vale destacar que outra vantagem desse primer é não ser comedogênico, evitando assim a obstrução dos poros e, consequentemente, os indesejáveis cravos e espinhas.

Garante um efeito matte mais prolongado, reduzindo rugas e linhas de expressão.

3- Sérum Primer Oil Free Dia Max Love

O Sérum Primer Oil Free Dia Max Love tem a proposta de regular a oleosidade da pele, aumentando a hidratação e controlando o brilho.

Dessa forma, se torna um coringa na preparação da pele para a maquiagem. Ademais, o produto apresenta em sua fórmula:

Ácido hialurônico;

Colágeno;

Ácido Salicílico;

Vitamina E;

Niacinamida;

Aminoácidos de beterraba.

4- Primer Facial Oil Free HD Tracta

Apesar de ser indicado para todos os tipos de pele, a fórmula do Primer Facial Oil Free HD Tracta não apresenta óleo, o que é perfeito para peles oleosas.

A proposta desse produto, é uniformizar a pele, cobrindo as imperfeições. Dessa forma, ela fica com uma aparência mais natural e aveludada.

O produto controla a oleosidade, suavizando as linhas de expressão, além de possuir um acabamento matte. Resumindo: É perfeito!!

O Primer Facial Oil Free HD Tracta é muito bem avaliado e recomendado pela maioria dos usuários do produto.

5- Studio Perfect Photo Loving Primer Ruby Rose

Também indicado para todos os tipos de pele, o Studio Perfect Photo Loving Primer Ruby Rose disfarça a aparência dos poros ao preparar a pele para a maquiagem.

Além de prometer fixar a make por mais tempo, o produto tem uma textura siliconizada o que garante suvizar a pele.

O Primer Studio Perfect Photo Loving Ruby Rose auxilia na durabilidade da maquiagem. Vale a pena testar!

Enfim…

Ressaltamos que o melhor primer para pele oleosa é aquele que pode lhe garantir a maquiagem perfeita.

Mas, você pode me perguntar: como descobrir isso? Testando! Não há outro jeito! Por exemplo, se você é uma noiva, você deve testar o primer com o penteado de noiva que você vai usar no seu grande dia, e verificar dias antes do casamento se ficou bom ou não.

Já sabemos que o primer é um item fundamental para preparar a pele para a maquiagem.

Além do mais, é importante que esse produto possua a tecnologia oil free, ou seja, não possua óleo na sua fórmula, evitando assim, o efeito brilhoso no rosto.

Quer uma última dica? Teste os produtos que indicamos, depois volta aqui e conta pra gente o que achou!