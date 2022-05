Mensagens subliminares: Wanessa expôs crise no casamento em canções

“Diário aberto do meu processo terapêutico”: foi assim que Wanessa Camargo se referiu ao álbum Universo Invertido, lançado em 2020 — o mais autoral de sua carreira. O trabalho apresenta letras compostas por uma Wanessa totalmente “sem filtro” e até então desconhecida de seu próprio público. Alguns trechos, inclusive, coincidem com fatos de sua separação de Marcus Buaiz, noticiados com exclusividade nesta coluna.

Sem gravadora, Universo Invertido é um projeto capitaneado de maneira independente, um trabalho de formiguinha. Ao final da empreitada, Wanessa não escondeu o quanto ele representa sua vida “nua e crua”, o seu lado mais verdadeiro e, talvez, o mais dolorido de todos os trabalhos. Afinal, a separação dos pais, a depressão e um suposto relacionamento abusivo são temas escancarados no álbum.

“A forma como as canções foram colocadas farão vocês viajarem no meu processo de cura e no meu universo”, declarou a filha de Zezé Di Camargo à época do anúncio. O momento também marcou uma reconexão dela com a música. Para Wanessa, este álbum a fez apaixonar novamente pela profissão.

Wanessa e a reação às críticas com Lábios de Navalha

A música Lábios de Navalha faz alusão a um relacionamento abusivo. A letra, composta por Wanessa, diz: “Não sou tua mãe pra tentar te educar. Segura teu pavio e pare de gritar. Não vou chorar, não te dou esse prazer. Agora sim conheci você”. Em outro trecho, uma crítica às manipulações que provavelmente recebia. “Teus lábios de navalha tentam me cortar. Provocam, manipulam, entram pra ganhar”.

Wanessa também fala de desespero. “Já ameacei, pedi, gritei, pus fim. A sério você nunca me levou. Ou muda ou sai daqui”, expõe a letra.

Mudança de vida e superação são relatadas em O Segredo e Inquebrável

No mesmo embalo de Lábios de Navalha também está a dançante O Segredo, que conta a história de uma mulher disposta a mudar de vida, de se transformar e parar de sofrer. “Apesar de amedrontada, estou pronta e preparada pra viver. Agora descobri: o segredo é se amar. Na hora certa, vai tudo se ajeitar, se ajeitar”.

Numa parceria com a espanhola María León, Wanessa também trouxe à tona letras de superação e positividade em Inquebrável, uma música romântica e cheia de emoção. “Salto, sem medo, eu vou sobreviver, eu sou inquebrável. Posso e se quero, eu não vou me render, eu sou inquebrável”.