Messi lidera lista da Forbes de atletas mais bem pagos do mundo; confira top 10

Lionel Messi no topo. O craque argentino figura no primeiro lugar do ranking de 2022 da Forbes para os atletas mais bem pagos do mundo. A relação foi divulgada pela tradicional revista do mundo dos negócios na quarta-feira. De acordo com a publicação, o jogador do Paris Saint-Germain recebeu US$ 130 milhões (R$ 667,86 milhões) em ganhos brutos antes de impostos nos últimos 12 meses.

Cristiano Ronaldo está em terceiro lugar no ranking deste ano, com US$ 115 milhões (R$ 590,8 milhões). O craque português voltou ao Manchester United nesta temporada. Messi e CR7 já ultrapassaram a barreira dos US$ 100 milhões em ganhos anuais cinco vezes cada.

E o Neymar?

O brasileiro Neymar ocupa a quarta posição na lista da Forbes, com US$ 95 milhões (R$ 486 milhões). Foram US$ 70 milhões em salário do PSG e mais US$ 25 milhões com publicidade. A revista destaca o conjunto de patrocínios do atacante e a sua presença no mundo dos NFTs.

Segundo estimativas da Forbes, os 10 atletas mais bem pagos do mundo faturaram nos últimos 12 meses um total de US$ 992 milhões, o equivalente a mais de R$ 5 bilhões. O mínimo para ter figurado no top 10 da lista de 2022 foi ter recebido no ano US$ 80 milhões.

O ranking inclui todos os prêmios em dinheiro, salários e bônus entre obtidos pelos atletas entre 1º de maio de 2021 e 1º de maio de 2022. Em casos em que eles recebem além disso, a Forbes contabiliza a temporada inteira de salário. Bônus de playoffs são incluídos.

Confira o ranking de 2022: