Mike Tyson fala pela primeira vez após espancar homem em avião

Em entrevista ao podcast Hotboxin, Tyson se manifestou sobre a situação e explicou o ocorrido. “Eles disseram que não vou receber nenhuma acusação. Ele estava me provocando. Eu tirei fotos com esse cara”, disse.

Nas imagens, Tyson está acompanhado de um amigo e os dois são incomodados por um homem. Os vídeos, que viralizaram na internet, mostram o momento do assédio do passageiro a Tyson e o ex-boxeador desferindo uma sequência de socos no homem.

Tyson couldn’t possibly be more in the right https://t.co/xHUGCBuyTv pic.twitter.com/RzstEWxIgl — feitelberg (@FeitsBarstool) April 21, 2022