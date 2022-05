Ministro Fux é favorável a reajuste de 5% aos servidores do Judiciário

Presidente do STF, o ministro Luiz Fux se manifestou favorável ao reajuste de 5% aos servidores públicos do Judiciário. A informação consta em um ofício enviado pelo ministro Fux, ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

O próprio ministro Ciro Nogueira teria feito esta solicitação em relação ao reajuste ao ministro Fux e também ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao presidente da Câmara, Arthur Lira.

Para seguir os princípios da isonomia, o reajuste de 5% deve ser feito a todos os servidores públicos. Por isso, inclusive, está sendo realizada a consulta com estes representantes dos poderes.

Para que o reajuste seja realmente válido ainda em 2022 deve passar ainda por aprovação no Congresso Nacional e ser incluído no contracheque do servidor até 1º de julho.

Caso o reajuste seja aprovado, o governo deverá gastar R$827,9 milhões só com o Judiciário. As informações são do jornal O Globo.

Segundo o documento, o maior impacto do reajuste está na Justiça do Trabalho, com impacto de R$ 326 milhões. Na Justiça Federal os gastos seriam elevados em R$ 279 milhões, enquanto que a Justiça Eleitoral sofreria um impacto de R$ 121 milhões.

Para que esse reajuste possa acontecer, Fux propõe cortes e remanejamentos de verbas.

Os gastos com reajustes vem causando impasses no Governo Federal. Além disso, a promessa de reajuste de 5% foi moeda de troca importante usada pelo presidente Bolsonaro para conter a greve dos servidores, em abril.

Governo reservou R$11,7 bilhões para o reajuste do executivo em 2023

No Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do ano que vem, enviado em 14 de abril ao Congresso Nacional, o governo federal reserva o valor de R$11,7 bilhões para o reajuste salarial dos servidores do Executivo em 2023.

+ Com 5% de reajuste, veja como ficam salários nos concursos federais

Folha Dirigida preparou um conteúdo trazendo então os valores caso se confirme o reajuste.

Previsão de novos salários do Executivo Federal em 2023