Motorista perde controle de carro, bate contra mureta na BR-364 e cai dentro de vala

Nesta madrugada de terça-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal fez o registro de uma grave acidente de trânsito, onde um homem de aproximadamente 35 anos, sendo ele o motorista de um carro, perdeu o controle da direção de seu carro na BR-364, vindo a colidir na mureta de proteção que divide as duas pistas e na sequencia ele caiu dentro de uma vala, ficando o motorista impossibilitado de sair do carro.

Uma equipe do serviço avançado do Samu chegou no local e prestou os primeiros socorros a vítima e posteriormente foi socorrido para a emergência do Hospital João Paulo II, para que pudesse receber os primeiros socorros. Testemunhas contaram que a vítima conduzia seu carro com uma certa velocidade e logo bateu contra a mureta e depois caiu dentro da vala, não sabendo as testemunhas se o motorista passou mal ou se ele estava embriagado.