Mulher tem casa invadida e é morta a facadas em Rio Branco

Uma mulher identificada como Tailine da Silva Fernandes, de 33 anos, teve o apartamento invadido e foi morta com várias facadas na noite desta quinta-feira (5), na rua 12 de julho, no bairro Doca Furtado, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Tailine estava dentro do próprio apartamento quando foi surpreendida por uma pessoa ainda não identificada, que, de posse de uma faca, desferiu vários golpes na vítima. A mulher ainda entrou em luta corporal com agressor que chegou a derrubar um guarda-roupa. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Vizinhos que encontraram a mulher ensanguentada e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local só pode atestar a morte de Tailine.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local e tentaram procurar pelo criminoso, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta matéria.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).