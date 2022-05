Mutirão de atendimentos dermatológicos é realizado em Cruzeiro do Sul

Uma das marcas da administração estadual tem sido o trabalho feito em parceria com os municípios para elevar a qualidade de vida da população acreana. A idosa Francisca Soriano da Silva, de 79 anos, é uma das beneficiadas com os frutos dessa política coesa. O atendimento que dona Francisca recebeu na manhã deste sábado, 30, é um dos 160 previstos pelo mutirão de atendimentos dermatológicos, ofertados no Hospital de Dermatologia Sanitária de Cruzeiro do Sul.

Sentada no pátio da unidade, a idosa externou gratidão pela oportunidade de ter acompanhamento médico pertinho de casa. “Recebi um excelente atendimento e só tenho a agradecer a todos os envolvidos nesta ação”, enfatizou.

Com 74 anos de idade, Darcy da Cruz Farias esperava ansiosa pelo momento em que receberia orientação médica. A portadora de hanseníase afirma que o mutirão facilitou sua busca por ajuda. “Sem esse momento, ficaria muito difícil ter assistência médica”, frisou.

A ação conjunta da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e da Secretaria Municipal de Saúde se estendeu até o domingo, 1º de maio.

Outras medidas importantes vêm sendo tomadas para fortalecer ainda mais o setor. Numa decisão inédita, a gestão estadual determinou a realização mensal dos serviços de dermatologia e outras especialidades na região. Destaque também para a intenção do governo de ofertar no Juruá os atendimentos em neuropediatria, neuropsicologia, ortopedia pediátrica e manter outras especialidades que já estão disponíveis.

Catiana Rodrigues, coordenadora regional da Sesacre, concentrou suas palavras em agradecer aos parceiros e ao governo do Estado por proporcionar iniciativas de significativa relevância para a Saúde local.

“Estamos realizando mais uma etapa importante do nosso projeto de humanização da Saúde. Eu quero agradecer a contribuição do doutor Albino; à Saúde do munícipio, pelo suporte em logística; à titular da Sesacre, Paula Mariano, que não tem medido esforços para melhorar os serviços oferecidos pela pasta; à equipe do Complexo Regular da Sesacre; e à Faculdade de Medicina (ITPAC). Todos foram muito importantes para o sucesso desses atendimentos com especialidades”, avaliou a coordenadora.