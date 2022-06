No aniversário de Isnard Leite, Socorro Neri relembra parceria com ex-prefeito em sua gestão

O ex-conselheiro do TCE/AC e ex-prefeito Isnard Leite, faz aniversário nesta terça-feira (31). A data foi lembrada pela também ex-prefeita da capital acreana, Socorro Neri, que foi secretária de Assistência Social na gestão de Isnard.

Neri relembrou o apoio do ex-conselheiro em sua gestão que durou dois anos.

“Aprendi muito com o prefeito Isnard e dele recebi todo o apoio para, em dois anos de gestão, implantarmos duas novas creches, cinco Centros de Assistência Social (CRAS), um Centro Especializado de Assistência Social (CREAS), um novo abrigo para crianças e adolescentes – a Casa do Sol; reformarmos a então sede do Conselho Tutelar, duas lavanderias comunitárias e a Casa Rosa Mulher; e desenvolvermos amplos programas de erradicação do trabalho infantil e de combate à violência contra crianças e adolescentes, além dos projetos Bem-Me-Quer (atenção à primeira infância), Travessia Real (abordagem socioeducativa a crianças e adolescentes em situação de rua), Clube do Talento (aulas de música, teatro, xadrez, capoeira, futebol), qualificação profissional, e Renda Verde (hortas e viveiros de plantas comunitários)”.