Lacen do MS descarta febre oropouche em paciente que havia saído do Acre e chegado ao estado

O Laboratório Central de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul descartou o caso suspeito de oropouche em um paciente que saiu do Acre e chegou ao estado nas últimas semanas.

“O paciente esteve em área com transmissão local da doença e ao retornar ao Estado procurou atendimento na rede privada de saúde, onde encontra-se assistido”, havia dito o comunicado da Secretaria publicado na última semana.

Após uma investigação da vigilância epidemiológica e resultado de outro exame encaminhado ao laboratório municipal, o caso suspeito do paciente foi confirmado para malária.

Alta incidência de casos no Acre

Apenas em 2024, no Acre, foram registrados 407 casos. O boletim da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) em que os dados estavam presentes contabilizou os registros até o dia 2 de julho.

De acordo com relatório nacional, o Brasil registrou, em período aproximado (até dia 6 de julho), 7.044 casos. Olhando percentualmente, o Acre, que tem cerca de 1,4% da população nacional, acumula cerca de 5,7% dos casos registrados nacionalmente.

A febre oropouche tem sua transmissão através do mosquito Culicoides paraensis, com sintomas parecidos com a dengue e da chikungunya, como dor de cabeça, muscular e articular, além de febre, tontura, dor atrás dos olhos, calafrios, fotofobia, náuseas e vômitos.