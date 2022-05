Nova novela do SBT tem casal gay; veja cena de flagra

A partir desta segunda-feira (16), a faixa das 14h do SBT será ocupada pela novela colombiana ‘Paixões de Gavilanes’. A produção foi dividida em duas temporadas.

Na segunda, há um casal gay, Álbin (Ángel de Miguel) e Andrés (Jeronimo Cantillo). Vivendo o amor em sigilo, os dois temem a homofobia das famílias e da sociedade.

Circula nas redes sociais a cena na qual eles são flagrados aos beijos no quarto de uma fazenda e ficam na mira do revólver do protagonista, Juan (Mario Cimarro).

Muitos usuários questionam se o SBT vai manter a trama sobre homoafetividade e as sequências de beijos. A emissora de Silvio Santos já barrou personagens LGBTQIA+.

Em 2014, ao exibir a mexicana ‘Sortilégio’, a dublagem transformou os bissexuais Ulisses (Julián Gil) e Roberto (Marcelo Córdoba) em heterossexuais.

Foram eliminadas as cenas em que os dois falavam abertamente como era gostar de homens e mulheres, e momentos de maior intimidade, como olhares e carícias.

Em 2017, outra polêmica. O SBT eliminou a história de amor entre os jovens Diego (José Eduardo Derbez) e Leo (Diego de Erice) do folhetim mexicano ‘Que Pobres Tão Ricos’.

O canal alegou que as alterações foram feitas para adequar as produções à classificação indicativa do período vespertino.

Silvio Santos sempre deu espaço para travestis, transexuais, gays e lésbicas em seus programas, especialmente em disputas entre calouros e no júri desses programas.

Apesar disso, o apresentador é visto como conservador e nada sensível às pautas da diversidade de gênero e sexual. Foi duramente criticado por fazer piadas consideradas preconceituosas.

Em janeiro deste ano, o SBT colocou no ar uma campanha com artistas e funcionários da emissora transmitindo mensagens de tolerância e contra a discriminação da população LGBTQIA+.