Pedidos da defesa de Gladson sobre operação entram mais uma vez na pauta do STJ, mas são adiados

Os pedidos feitos pela defesa do governador Gladson Cameli – que têm a ver com a anulação do inquérito da Operação Ptolomeu e o fim de medidas cautelares impostas aos investigados, a saber, ex-membros do governo e familiares do chefe do executivo – entraram em pauta pela segunda vez na sessão desta quarta-feira (18) no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas não foram julgados.

A relatora dos pedidos é ministra Nancy Andrighi.

Vários processos foram julgados pela corte por pouco mais de 3 horas, no entanto, não deu tempo avaliar os pedidos impetrados pela defesa do governador.

As questões envolvendo o chefe do executivo e a operação devem ser analisadas na próxima sessão, que deve ocorrer no dia 1 de junho.

A Operação Ptolomeu foi deflagrada pela Polícia Federal em dezembro de 2021.

Consultado pela reportagem do ContilNet, o governador informou que é possível ter a demanda julgada na próxima sessão e afirmou que até o dia 15 de junho “a justiça dará sua resposta”.

“Dará tudo certo. Os pedidos não foram julgados por conta do tempo, mas o prazo encerra dia 15 e, até lá, teremos a justiça dando sua resposta”, esclareceu.