Pepita diz ter recebido mensagem de Rihanna e deixa fãs eufóricos

Pepita usou as redes sociais para interagir com os fãs nesta sexta-feira (13/5). A cantora, que recentemente publicou uma foto com o filho recém-nascido Lucca Antônio, disse que recebeu mensagens de Rihanna, estrela internacional que está na reta final da gravidez.

“Acordei com uma DM da Rihanna pedindo dicas de maternidade, tão fofa ela. Bom dia”, escreveu em tom de brincadeira. Não demorou para que os fãs e internautas reagissem. “O sabor de ser a maior mãe do mundo, simplesmente lendária”, disse um internauta. “As maiores! Mamães do ano”, escreveu outra. “Pergunta quando o bebê vai nasceu porque a gente já não aguenta mais esperar”, falou um terceiro, com bom humor. acordei com uma DM da Rihanna pedindo dicas de maternidade, tão fofa ela. Bom dia ☀️ — PEPITA 👄 (@PepitaOfc) May 13, 2022