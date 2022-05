Petrobras: importadores esperam reajuste de 12% na gasolina e 24% no diesel

A Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis (Abicom) espera um aumento nos preços dos combustíveis da Petrobras para esta quinta-feira (5/5), quando também será divulgado o balanço comercial do primeiro trimestre de 2022. A expectativa é de que haja reajuste de 12% no preço da gasolina e de 24% no diesel, que corresponderiam à defasagem no preço de paridade de importação (ppi), ou seja, à diferença entre os preços praticados no mercado interno e externo.

A Petrobras está há 55 dias sem reajustes nos preços dos combustíveis, período em que ocorreram substituições na presidência e no Conselho da estatal. O último aumento ocorreu aos 57 dias de defasagem de preços na paridade internacional.

“O mercado espera ações da Petrobras alinhadas com seu discurso de necessidade de preços alinhados ao mercado, para evitar desabastecimento e dar segurança para que sejam realizados os investimentos necessários”, explica Sérgio Araújo, presidente da Abicom.

De acordo com Araújo, “as defasagens estão muito elevadas, e o mercado está aguardando o anúncio da Petrobras de aumento de seus preços”.