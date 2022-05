PM promove exposição “PMAC 106 anos” no Via Verde Shopping

A Polícia Militar do Acre celebra o seu aniversário de 106 anos de existência no próximo dia 25 de maio e está realizando uma vasta programação comemorativa. A partir de sexta-feira, 20, e durante o final de semana, 21 e 22, a instituição estará realizando uma exposição com o tema “PMAC 106 anos”, no Via Verde Shopping das 16h às 22h.

Os policiais militares estarão a disposição para receber o público que visita o shopping para conhecer equipamentos (armamentos, itens de segurança, dentre outros), fardamentos, e veículos. Este ano temos como novidade algumas viaturas que fazem parte da exposição: o Fusca e o Camaro.

Militares dos batalhões de área e policiamento especializados (Bope, Batalhão ambiental, batalhão de Trânsito e Proerd) estarão presentes apresentando um pouco de suas ferramentas de trabalho.