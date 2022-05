Policia Civil elucida fratricídio e prende autor em Rio Branco

Na manhã desta quinta-feira (19) a Policia Civil prendeu F. de L. R. de 43 anos, em uma residência localizada no bairro João Eduardo em cumprimento de mandado de prisão preventiva.

O crime ocorreu em 4 de abril desse ano e teve como vítima Edvaldo de Souza Rufino, 41 anos, morto a pauladas e facadas, na rua Verona, Conjunto Novo Horizonte, bairro Floresta Sul, em Rio Branco, capital do Acre.

O trabalho investigativo dos agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP) identificou o autor do crime sendo F. de L. R. de 43 anos que é o próprio irmão da vítima, desta feita, caracterizando crime tipificado no código penal como fratricídio que é a morte de um irmão por outro irmão.

Ainda de acordo com a investigação, a motivação do crime se deu em decorrência de desentendimento entre os irmãos, o que ocorreu pela manhã do mesmo dia do crime, a vítima recebeu atendimento médico e ao retornar para casa foi novamente ameaçado de morte. Já no inicio da noite do mesmo dia outro desentendimento entre as partes levou o agressor a desferir vários golpes de madeira e facas.

O preso foi conduzido a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.