Polícia Militar do Acre comemora 106 anos de fundação com mais 190 novos policiais nas ruas

No dia em que a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) celebra 106 anos de fundação, a sociedade ganha o reforço de 190 novos soldados, que carregam, a partir de agora, a nobre missão de servir e proteger. A formatura dos novos combatentes fez parte da cerimônia comemorativa, realizada em frente ao histórico Quartel do Comando-Geral da corporação, nesta quarta-feira, 25, em Rio Branco.

Após dois anos suspenso em virtude da pandemia de covid-19, o evento de aniversário de uma das instituições mais antigas e sólidas do Acre voltou a ser realizado em grande estilo. Apresentações musicais da Banda Furiosa e da Banda do Colégio Militar Tiradentes, desfiles militares e motorizados, sobrevoo dos helicópteros do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e a presença de um numeroso público marcaram a solenidade.

Os militares que ingressaram na corporação são oriundos da primeira convocação dos aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar. A soldada Thaline Alves aguardava por esse momento desde 2017. Quase cinco anos depois, ela se disse preparada para enfrentar os diversos desafios impostos pela profissão.

“É uma honra pertencer a esta instituição. A população pode contar com a minha dedicação e a certeza de que cumprirei as minhas funções da melhor maneira possível. Nós, que somos do cadastro de reserva, lutamos muito para que este momento se tornasse realidade”, afirmou.

O segundo melhor aluno do Curso de Formação de Soldados (CFSD), Renato Pereira, natural de Ariquemes (RO), foi homenageado na solenidade por sua performance. Além de buscar uma oportunidade profissional, o militar está empenhado em contribuir positivamente com a Segurança Pública.

“Ingressar na Polícia Militar representa uma grande vitória para mim e estou pronto para trazer segurança à população. Vim de outro estado em busca de condições melhores de vida e, ao mesmo tempo, com a ciência da missão que nos foi dada”, declarou.

Com duração de nove meses, o CFSD contou com várias disciplinas teóricas e práticas, abordando os principais temas da rotina militar. Ao todo, foram 2.115 horas de aula. Todo o conhecimento adquirido será utilizado pelos novos policiais, que estão capacitados para atuar nas ruas.

Na mesmo evento, houve, ainda, a promoção de 49 praças da PMAC. A ascensão na carreira militar se deu pelo tempo de serviço, contemplando as graduações de subtenente, primeiro-sargento e segundo-sargento. A policial Vânia Andrade galgou mais um posto na profissão. “Este é um reconhecimento pelos 19 anos de serviços prestados à população. Com isso, também aumenta a nossa responsabilidade dentro da corporação”, opina a militar.

Governador Gladson Cameli enaltece o trabalho da Polícia Militar

Em seu discurso, o governador Gladson Cameli demonstrou toda sua admiração pela instituição militar centenária e seus valorosos e aguerridos policiais. De acordo com o gestor, o trabalho sério realizado pela PM é reconhecido e respeitado pela população acreana.

“Não escondo de ninguém o grande orgulho que sinto da nossa polícia. Uma corporação que tem contribuído de maneira decisiva para o desenvolvimento social e econômico do Acre. Só tenho uma palavra para manifestar o que sinto em relação a cada um dos nossos praças e oficiais que garantem a vida de milhares de acreanos e acreanas: gratidão”, disse.

A atual administração do Estado tem feito investimentos significativos na Polícia Militar, elevando o orçamento anual da corporação de R$ 8 milhões para R$ 16 milhões. Além disso, a convocação de todos os aprovados do cadastro de reserva, a aquisição de viaturas e equipamentos e a reforma de quarteis, além da valorização salarial, estão entre os avanços conquistados nos últimos anos.

O comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes, parabenizou o esforço do governo do Acre na busca pelo fortalecimento da corporação. “São 106 anos atendendo a sociedade acreana, com presença nos 22 municípios. Para que possamos continuar prestando nossos serviços com excelência, o Estado tem sido muito importante nesse processo. Gostaria de destacar a reforma dos nossos quarteis. Alguns já foram entregues, outros estão em obras e temos mais R$ 8 milhões assegurados para dar continuidade às revitalizações”, pontuou.

A solenidade contou com a participação do subcomandante da Polícia Militar, coronel Luciano Dias; do secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos; do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos; do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior; da vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão; da presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro; do procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre, Danilo Lovisaro; e do líder do governo da Assembleia Legislativa, deputado Pedro Longo, entre outras autoridades.