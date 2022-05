Polícia penal prende suspeito e apreende armas durante operação em Rio Branco

Um homem foi preso e cinco armas de fogo artesanais foram apreendidas durante operação da Polícia Penal do Acre, na tarde dessa segunda-feira, 30. O fato aconteceu no Segundo Distrito de Rio Branco, quando os profissionais realizavam diligências que visavam o cumprimento de mandados de prisão contra foragidos do Sistema Penitenciário.

De acordo com a equipe da Divisão de Buscas e Recaptura da Polícia Penal (Recap), por volta das 14h, os profissionais se deslocaram até a região do Segundo Distrito de Rio Branco para o início da operação. Ao chegarem em um dos possíveis endereço, no bairro Comara, os policiais avistaram um indivíduo pulando um muro de uma residência e perceberam uma movimentação estranha.

Neste momento, também avistaram um preso do sistema de monitoramento eletrônico e o chamaram para um diálogo. No entanto, ao perceber que se tratava de policiais penais, o monitorado tentou se evadir do local, juntamente com outro homem, conseguindo fugir, sendo que apenas o segundo homem foi contido pelos policiais penais.

Durante a conversa com o suspeito, este informou que tentou fugir porque sabia que na casa tinham duas armas de fogo. Diante disso, a equipe do Recap solicitou que o homem mostrasse onde possivelmente elas estavam e este indicou o local das duas armas artesanais curtas, com três munições calibre 38, que estavam escondidas em um dos banheiros da casa.

Diante dos fatos, os policiais penais deram voz de prisão ao homem e continuaram as buscas no interior da casa, momento em que encontraram mais três armas de fogo artesanais longas e quatro cartuchos calibre 12 escondidos em um armário de um dos quartos.

As armas e o homem que recebeu voz de prisão foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes para os procedimentos de costume.