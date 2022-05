Prefeitura de Cruzeiro do Sul apoia cursos de empreendedorismo do Ifac

Teve início na noite desta terça-feira (24), um Curso de Microempreendedor para 500 jovens, que está sendo oferecido pelo Ifac. A prefeitura de Cruzeiro do Sul fez a inscrição para os candidatos a uma vaga do curso e o prefeito Zequinha Lima fez questão de participar da aula de abertura.

Os alunos que vão participar do processo de capacitação são de famílias de baixa renda e terão uma carga horária de 160 horas de estudos. A expectativa deles é se preparar para ingressar no mercado de trabalho.

“Estava aguardando com muita expectativa, pois nossa expectativa é ter a oportunidade de conseguir ingressar ao mercado de trabalho”, disse Dayane.

A coordenadora do Instituto Federal do Acre, Maiane Monte, disse que o curso servirá para potencializar ideias de jovens que têm projetos para o empreendedorismo.

“Vamos tentar tirar da informalidade, pois tem muita gente que tem várias ideias mas não sabem colocar em prática. Então, esse curso vai dar uma luz para que as ideias de empreendedores possam ser colocadas em prática”, ressaltou a coordenadora.

Para o prefeito Zequinha Lima, o município precisa de jovens capacitados para gerar novas oportunidades de emprego.

“Temos aqui 500 jovens ingressando no curso com a visão de empreendedores e essa formação é importante. O futuro está nesses jovens e o poder público nunca vai ter vagas para todos. Então, essa é uma oportunidade única, pois esses jovens vão aprender a serem os empreendedores do futuro”, disse Zequinha.