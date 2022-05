Prefeitura de Porto Acre abre licitação para contratação de empresa para fornecimento de peças de informática

A Prefeitura Municipal de Porto Acre abre licitação de pregão presencial para contratação de empresa para fornecimento de peças de reposição, componentes, acessórios, materiais para cabeamento de rede e etc., destinados aos equipamentos de informática como computadores, notebooks, impressoras e nobreaks, pertencentes à Prefeitura de Porto Acre, por Sistema de Registro de Preços (SRP). Natureza do objeto: compras.

O edital está disponível desde 16 de maio.

Data da abertura: 26 de maio de 2022, 9h.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.