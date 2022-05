Prefeitura de Rio Branco anuncia investimento de R$ 280 milhões em 125 obras para 2022

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), e o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), Antônio Cid R. Ferreira, reuniram a imprensa, demais secretarias, vereadores e servidores, nesta sexta-feira (6), para a apresentação das obras que serão realizadas durante o ano.

O prefeito destacou que isso só será possível graças a economia de mais de R$ 240 milhões. “Essa prefeitura vai fazer grandes obras com recursos próprios, não vamos ficar só esperando emendas. Estou feliz pois vamos colocar um monte de placas na cidade pois recursos próprios não precisa ficar esperando aprovação, a prefeitura tendo dinheiro em caixa, faz tudo mais rápido”, diz Bocalom.

Entre as obras estão viadutos, pontes, pavimentação, construção de quadras, prédios e outros. A exemplo, está a quadra coberta na escola Ana Vieira, com investimento superior a R$ 1 milhão e o Mercado Municipal no bairro São Francisco, com R$ 1, 3 milhão. A prefeitura também prevê a instalação de 18 novas praças ao ar livre.

A Avenida Chico Mendes também será revitalizada em parceria com o Deracre.

A parte da cidade que receberá mais benefícios é o Centro. Que vai contar com a revitalização do Calçadão da Benjamin Constant, com R$ 1,4 milhão; construção de um Edifício Garagem: R$ 9,5 milhões; revitalização do Terminal Urbano: R$11 milhões; reforma do Mercado Elias Mansour: R$ 20 milhões; Praça do Mercado Elias Mansour: R$ 6 milhões.

Além disso, está garantido a construção da sede da Câmara de Vereadores, orçada em R$14,6 milhões e a sede do Instituto de Previdência, R$ 15,7 milhões.

A ponte sobre o Igarapé Judia, também está no planejamento, ao custo de R$ 6 milhões.

Por fim, há também a construção de um viaduto da Avenida Ceará por R$ 25 milhões.

O prefeito destacou ainda que a lisura será marca de sua gestão. “Não vou aceitar chantagem eleitoral com as obras, ninguém na prefeitura vai trocar obra por ajuda eleitoral, se eu descobrir, vai para rua”.

Outro aviso do prefeito às empresas é que “não vou aceitar trabalho mal feito, material de segunda, tinta ruim. O que eu quero é obra bem feita”, asseverou.

Bocalom disse que neste montante, não estão inclusas 4 creches de grande porte que serão construídas com dinheiro próprio também. “E vamos buscar mais 4 no governo federal. Serão 2,5 mil ou 3 mil novas vagas em creches a partir do próximo ano. Além dos ramais”, anunciou.

Veja o que disseram outras autoridades:

“Eu só venho a agradecer e espero corresponder essa missão árdua”, Antônio Cid.

“Quero parabenizar o prefeito pela excelente gestão e fico feliz em ver muitas obras que serão feitas, e a senadora tem a grata satisfação de poder contribuir, só para Rio Branco são mais de R$ 38 milhões que ela enviou”, pastor Josimar, representante da senadora Mailza Gomes.

“A missão da instituição é a capacitação dessa mão de obra. Então essas obras vão acontecer com Empresas locais e com pessoas capacitadas. E parabenizo ao prefeito pela iniciativa”, César Doto, Senai.

“Ao que eu vi aqui, o senhor veio para dividir essa cidade, terá uma cidade antes e uma depois do Bocalom”. Francisco Bezerra, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

“Pra gente começar a pensar nisso foi preciso ter o Bocalom, sou vereador desde 2016 e os presidentes sempre tentaram fazer algo para iniciar essa obra, que estava parada, só com o projeto”, vereador N Lima.

“Está proporcionado essa arquitetura diferente e eu sempre fui defensor disso, um governo republicano onde nossos gestores possam trabalhar lado a lado com as entidades de classe, pois é dessa forma que vamos transformar nossa cidade. Vai ser dinheiro circulando na nossa economia, gerar empregos e que vai beneficiar nossa economia, sociedade”. Deputado José Bestene.

“Não tenho nada contra os empresários de fora, mas o que nós queremos, o que eu sonho, tendo nascido e me criado no Acre, ali na Seis de Agosto, é que os empresários do Acre possam ter oportunidade. Vejo a satisfação dos empresários se vendo na foto, e fico feliz, pois todo dia recebo empresário. Vejo nesse gesto esses prestígio do empresário do nosso estado. As divergências políticas sempre vão haver, mas os interesses da população sempre tem que estar acima, e como faz isso? Dando condição de vida melhor, e se o dinheiro circula aqui, o cara que vende cimento, parafuso, cada um come uma beirinha”, senador Sérgio Petecão.