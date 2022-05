Prefeitura de Rio Branco reinaugura Urap Roney Meireles no bairro Adalberto Sena

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) reinaugura a Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Roney Meireles, no bairro Adalberto Sena, nesta segunda-feira (9). O evento contou com a presença do prefeito Tião Bocalom, da secretária de saúde Sheila Andrade e outras autoridades.

Na oportunidade, a secretária Sheila Andrade agradeceu ao prefeito Tião Bocalom, os líderes comunitários e todos os presentes, além de falar sobre o período em que a Unidade esteve em reforma. “É muito importante nós estarmos divulgando essa reinauguração. A Urap Roney Meireles passou quatro meses parada, mas com alguns serviços funcionando, como a parte de enfermagem, teste rápido de swab, mesmo estando em obra. Foram mais de R$800 mil investidos em reforma desta unidade, com recurso próprio da prefeitura”, diz.

O diretor da Unidade de Saúde, Sebastião Walder, comenta que muitos profissionais não tinham sala para trabalhar e depois da reforma, segundo um levantamento, a Urap atende aproximadamente 5 mil pessoas por semana. “Eu já deixei a minha sala para disponibilizá-la para outros profissionais para que pudessem trabalhar e agora eles tem essas salas. A nossa farmácia também foi melhorada, além da recepção, que está mais próxima ao usuário”, afirma.

“O sentimento é de gratidão. Hoje nós estamos entregando uma unidade de referência de qualidade para a população, que vai atender essa regional da parte alta, que são muitos bairros. Há um planejamento de reformar todas as unidades de referência ainda nesta gestão. Essa unidade demorou um pouco mais, porque precisava de muita reforma, aparentemente era uma unidade que estava excelente, mas quando começou a mexer, viu que precisava de mais”, disse a secretária de saúde.

No evento de reinauguração, esteve presente funcionários da unidade, vereadores, deputados, secretários e familiares do morador que dá o nome à Urap. A Unidade de Saúde leva o nome de Francisco Roney Meireles, filho de um dos moradores mais antigos da região, que faleceu aos 24 anos.

Veja fotos: