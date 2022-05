Presente do Dia das Mães pode ajudar a aliviar conta de energia

Mesmo com a inflação mais alta dos últimos 4 anos, 79% dos brasileiros pretendem dar presentes no Dia das Mães, segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A especialista em Eficiência Energética da Energisa, Carla Petrucci, lembra que a escolha pode ajudar a aliviar a conta de energia. Basta que os filhos observem o consumo na hora de escolher e, se for possível, apostem naqueles itens que mais impactam o valor, por exemplo, trocando uma geladeira antiga por outra novinha, com todas as borrachas de vedação funcionando.

“Ao comprar um equipamento novo, é muito importante verificar se ele possui o Selo Procel, que mostra se o equipamento possui eficiência energética ou não. Quanto mais eficiente for o produto, menor será o seu consumo de energia”, explica Carla, lembrando que são as mães que cuidam das economias em muitas famílias, inclusive, arcando sozinhas com todas as despesas.

Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) mostrou que os presentes mais cotados ainda são notebooks, máquinas de lavar roupas e fogões, perdendo, apenas, para os perfumes. De acordo com o consultor de marketing, tecnologia e imóveis, Rayner Holmes, o fato de os dispositivos e os itens para o lar continuarem em alta “é resultado do home office ainda presente e da vida mais doméstica que a sociedade ainda está vivendo”.

O Selo Procel é aquela etiqueta colado nos eletrodomésticos que indica o tipo de aparelho, o fabricante, o modelo, a tensão que o aparelho deve ser ligado e o consumo de energia em kWh, por mês. Além disso, para cada nível de eficiência energética, o equipamento é classificado com letras de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

O coordenador de Saúde e Saúde da Energisa, Lenildson Santos, também faz um alerta importante. “O orçamento está apertado para todos, mas, na hora da escolha do presente, é necessário verificar não só o valor, mas a certificação do Inmetro, que mostra informações de segurança, potência, referência de tensão e instruções de uso”, ressalta Santos.

Agora, com muita calma, é só pesquisar as opções que cabem no bolso e tornar o Dia das Mães ainda mais especial, não é verdade?