PSD promove encontro estadual para iniciar plano de Governo de Petecão

O Partido Social Democrático (PSD) organiza nos próximos dias 20 e 21 de maio o encontro estadual da sigla, em Rio Branco.

A programação que inicia às 5h da manhã de sexta com o deslocamento de caravanas do Juruá, Tarauacá-Envira, Iaco, Baixo e Alto Acre encerra às 14h do sábado.

O último evento da sexta, às 19h, será o seminário para construção do plano de governo do pré-candidato ao executivo estadual, Sérgio Petecão. A proposta tem como lema “Construindo o Acre da inclusão e das oportunidades”.

Confira a programação: