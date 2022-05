R$ 5 milhões roubados. Lucas Guimarães se pronuncia: “Alguém sabia”

Minutos após a coluna LeoDias noticiar com exclusividade um roubo milionário no apartamento de Carlinhos Maia em Maceió (AL), o influenciador Lucas Guimarães, que está a trabalho em Cancún, no México, comentou o assunto e avisou que descobrirá quem são os bandidos.

“Vamos descobrir tudo, isso está estranho demais, mas Deus nos mostrará a verdade. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. A verdade vai aparecer. Alguém sabia dessa informação, vamos descobrir tudo”, escreveu na publicação da coluna no Instagram. O apartamento foi invadido por bandidos na madrugada desse domingo (29/5), e cerca de R$ 5 milhões foram levados, entre joias, relógios, dinheiro em espécie e, inclusive, um cofre. O condomínio fica localizado em frente à praia de Lagoa da Anta. Trata-se de um prédio de luxo anexo ao mais famoso hotel da cidade, o Ritz Lagoa da Anta. O apartamento do influenciador ocupa um andar completo e está entre os mais luxuosos da cidade. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!