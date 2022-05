RBFC: Chicão segue como treinador diante do Mundão/RR

Com sete pontos ganhos e na terceira posição na tabela de classificação do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco-AC segue no mercado na busca da contratação de um substituto para o técnico Marcelo Brás. O clube desde a estreia do nacional é comandado pelo auxiliar técnico Francisco de Assis, o Chicão.

Nesta terça-feira (3), o presidente Valdemar Neto comentou a reportagem do ge que está com negociações avançadas com o técnico Bruno Monteiro, de 30 anos. O profissional tem passagem pelo Humaitá e nesta temporada comandou o Força e Luz-RN e Luziânia-DF, mas agora está num projeto à frente do Guarani de Sobral-CE.

O Rio Branco-AC volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro da Série D no próximo sábado (7), contra o São Raimundo-RR, pela quarta rodada. A partida será disputada no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), às 18h (de Brasília). O técnico interino Chicão segue no comando estrelado até segunda ordem.

Resultado

Nesta terça-feira (3), o duelo entre Trem-AP e Amazonas-AM foi finalizado com vitória dos manauaras por 2 a 0. O confronto, que era válido pela terceira rodada do grupo 1, foi interrompido na segunda-feira (2) por conta de uma queda de energia na região do estádio Zerão, em Macapá-AP.

Árbitro

O confronto entre São Raimundo-RR e Rio Branco-AC terá o árbitro candango Marcello Rudá Neve no apito. Os roraimenses Márcio Duarte dos Santos e Alex Sandro Quadros Thomé são os assistentes.