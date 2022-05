Rodrigo Mussi assina com agência de Gabi Martins e Viih Tube

A coluna LeoDias descobriu que Rodrigo Mussi é o mais novo contratado da Brasileira Digital, agência de gerenciamento de carreiras que recentemente também adicionou Eliezer, do BBB22, ao seu casting.

A contratação do gerente comercial já estava na fase de negociações antes do acidente grave em que Rodrigo se envolveu no final de março. Agora que Mussi já está bem melhor, fora do hospital e em tratamento na Rede Lucy Montoro — centro reconhecido devido às tecnologias de fisioterapia robótica e a gameterapia —, a conversa entre as duas partes continuou e a parceria foi assinada.

A Brasileira Digital agencia grandes nomes do mercado de entretenimento e música, como Gabi Martins, Camila Loures e Viih Tube, amiga de Rodrigo, que esteve sempre ao lado dele e da família durante o período que o ex-BBB22 esteve internado.