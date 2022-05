Secretário de Educação do Acre garante ao deputado Jesus Sérgio contratação de novos professores para Jordão

Diante do recebimento de pedidos de diversos estudantes do município de Jordão para a contratação de mais professores nas escolas estaduais Jairo de Figueiredo Melo e Manuel Rodrigo de Farias e do envio da merenda escolar, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) se reuniu esta semana com o secretário de Educação do Estado, Aberson Carvalho.

Durante a reunião, o secretário de Educação Aberson assegurou ao deputado que estaria dando autorização para a Coordenadora do Núcleo de Educação no Jordão, Luana Casemiro Guimarães, para contratar os professores imediatamente.

Em relação à merenda escolar, o secretário afirmou que a carga já se encontra em Tarauacá e que já contratou o transporte, para que nos próximos dias a alimentação chegue ao município.

Segundo informaram os estudantes, o retorno das atividades presenciais requer atenção da Secretaria de Educação porque hoje existe uma carência de pelo menos dez professores.

Para o deputado a reunião com o Secretário Aberson foi muito positiva e o problema será resolvido em breve. “Tivemos uma boa reunião e as providências estão sendo tomadas para garantir ensino de qualidade que os estudantes do Jordão merecem. Também sou professor e meu mandato estará sempre a serviço da educação”, afirmou Jesus Sérgio.