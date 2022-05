Senador Guiomard comemora 46 anos de emancipação política com festa; conheça a história

O município de Senador Guiomard, celebra neste sábado (14), 46 anos de emancipação política e para comemorar, a Prefeitura promove uma grande festa com atrações musicais, torneios, corridas e parabéns com corte de 46 bolos, além de outros eventos que acontecem desde o início da semana.

A prefeita do município Rosana Gomes e outras autoridades, participaram de diversos eventos desde segunda-feira (9), como a entrega da escola Fenelon Manoel, que foi reformada e ampliada, e outras programações nas escolas Orlando Viana, Monteiro Lobato, Carlos Alberto, Núbia Maria e Alberto Zaire. Durante toda semana, houve também, uma feira de artesanato aberta para o público.

História

Segundo a Confederação Nacional de Municípios, Senador Guiomard, desde 1930, quando se chamava Quinarizinho, no auge do extrativismo, recebeu diversas famílias do Nordeste e Sudeste brasileiro, como também famílias japonesas, que até os dias de hoje, seus descendentes residem e desenvolvem a cultura do amendoim, conhecido na região.

Sem perder o hábito de chamar a cidade pelo primeiro nome que recebeu, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, alguns moradores antigos dizem que o nome está associado à árvore Quinaquina, que se faz chá das raízes, outros dizem que é de origem indígena. O nome atual homenageia José Guiomard Santos, quando foi desmembrado de Rio Branco, que seria sede do atual distrito de Senador Guiomard. A divisão territorial é datada em 1979.

Atualmente, segundo o Instituto Brasileio de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada [2021] é de 23.446 pessoas.

José Guiomard Santos

Guiomard Santos foi político e militar com forte atuação no Acre, sendo governador do Território do Acre na presidência de Gaspar Dutra, elegeu-se deputado federal em 1950, 1954 e 1958, período em que apresentou o projeto de lei que eleva o Acre de território federal a estado, concretizado em 1962. Neste mesmo ano, foi eleito senador e seguiu no cargo até sua morte.

Após a sua morte, o município do Quinari foi rebatizado com seu nome. Na capital Rio Branco, seu túmulo está no Memorial dos Autonomistas, que mostra e preserva a história do Movimento Autonomista do Acre, que Guiomard Santos fez parte.