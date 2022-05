Sérgio Mallandro chama Ovelha para briga: “Vai sobrar só a peruca”

Sérgio Mallandro cansou das ameaças de Ovelha e decidiu fazer um desafio público. Em clima hostil, o humorista usou as redes sociais e chamou o cantor para uma briga, respondendo as antigas ofensas recebidas.

“Desafio lançado. Alô Ovelhinha, te desafio para um fight. Pode ser no palco do Programa do Ratinho. Vai tomar uma mata leão e dessa ovelha aí vai sobrar só essa sua peruca aí”, escreveu. O público logo reagiu à publicação: “Gente, cês não estão mais na idade disso”, disse. “Não sobra nem a lã da ovelha”, comentou outro. “Ovelha vai virar carneirinho”, afirmou mais um.

Os dois começaram a se desentender em 2021, após comentários homofóbicos de Ovelha que foram repudiados por Mallandro. Neste ano, os dois tiveram um novo atrito nos bastidores do programa do Ratinho e o cantor, que afirmou ter carinho pelo humorista, garantiu que ia “meter porrada” se a situação continuasse estranha.