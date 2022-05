Sonia Abrão perde a voz ao vivo e assusta público

Nas redes sociais, o público tentou adivinhar o que a jornalista poderia ter. “Sonia Abrão está quase sem voz de tão rouca! Que perigo. E se for Covid?”, questionou um telespectador. “Voz da Sonia Abrão está diferente hoje”, percebeu outra admiradora da titular do A Tarde É Sua.

Sonia Abrão rapidamente desmentiu os boatos de que poderia estar com Covid e tranquilizou o público logo no início do programa. A apresentadora começou o A Tarde É Sua de forma diferente, já sentada em seu lugar na “roda da fofoca” em vez de surgir andando em direção à mesa.