Dia das Mães: 5 eletrônicos com até 45% de desconto para presentear

A versão NP550XED-KT3BR do Samsung Galaxy Book2 também está em oferta na plataforma. O computador vem equipado com processador Intel Core i3, 4 GB de memória RAM e 256 GB de SSD, podendo ser encontrado de R$ 2.554 por R$ 2.276. Confira, a seguir, a lista completa de produtos com desconto de Dia das Mães no Mercado Livre – lembrando que todos os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2024.

1. Headphone JBL Tune 520BT – de R$ 327 por R$ 222

O JBL Tune 520BT é um fone de ouvido sem fio com tecnologia Bluetooth 5.3. O dispositivo oferece bateria com autonomia de 57 horas, compatibilidade com a assistente de voz Siri, microfone integrado e certificação IPX4, ou seja, o equipamento é resistente a suor e respingos d’água. Logo, é um modelo indicado para quem gosta de realizar atividades físicas, como academia e corridas.

Avaliado com 4,9 de 5,0 estrelas no Mercado Livre, o produto pode ser adquirido de R$ 327 por R$ 222, ou seja, uma economia de R$ 105 em relação ao valor original. Na plataforma, os usuários elogiam a qualidade do áudio e a autonomia da bateria, mas relatam um certo incômodo nas orelhas quando o fone é utilizado muitas horas seguidas.

Prós: boa qualidade de áudio; bateria dura muito tempo

boa qualidade de áudio; bateria dura muito tempo Contras: pode ser desconfortável se usado várias horas seguidas

Esta versão do Motorola Moto G04s possui conectividade 4G, memória interna de 128 GB, processador octa-core e 4 GB de RAM. Já a sua câmera traseira tem 50 megapixels de resolução e modo Night Vision, que ajuda a deixar as fotografias noturnas mais incrementadas. Por fim, oferece tela de 6,6 polegadas com resolução HD convencional e taxa de atualização de 90 Hz. Em outras palavras: um celular interessante para executar atividades básicas.

Na loja oficial da Motorola dentro do Mercado Livre, o modelo pode ser encontrado em promoção de R$ 849 por R$ 699, ou seja, com 17% de desconto. Até a data de publicação desta matéria, o produto ainda não havia recebido avaliação em estrelas ou comentários por parte do público.

Prós: bom custo-benefício; modo Night Vision; som de boa qualidade

bom custo-benefício; modo Night Vision; som de boa qualidade Contras: pouca quantidade de RAM; câmera deixa a desejar

3. Tablet Samsung Galaxy Tab A9 – de R$ 1.249 por R$ 999

O Samsung Galaxy Tab A9 é um tablet com 64 GB de armazenamento, 4 GB de memória RAM, processador octa-core e tela de 8,7 polegadas. As especificações do aparelho também incluem bateria de 5.100 mAh, entrada USB 2.0, sistema operacional Android e câmera traseira de oito megapixels. Ou seja: para o básico do dia a dia, o modelo possui uma configuração que dá conta do recado.

No Mercado Livre, onde é avaliado com 4,8 de 5,0 estrelas, o equipamento está com 20% de desconto – saindo de R$ 1.249 por R$ 999. Na aba de comentários da plataforma, os clientes ressaltam o bom-custo benefício, o tamanho compacto e a bateria de longa duração. Contudo, há críticas em relação à qualidade da câmera, que deixa muito a desejar.

Prós: bom custo-benefício; tamanho compacto; bateria durável

bom custo-benefício; tamanho compacto; bateria durável Contras: qualidade da câmera não é muito boa

Esta versão da smart TV LG LM6370PSB possui display LED de 43 polegadas, resolução Full HD, sistema operacional webOS e tecnologia HDR, que ajuda a melhorar a nitidez das imagens. Além disso, conta com função de compartilhamento de tela, três portas HDMI, duas entradas USB e compatibilidade com comandos de voz, cuja função é deixar o dia a dia mais prático. Por fim, oferece taxa de atualização de 60 Hz, conectividade Wi-Fi e suporte a Bluetooth.

Avaliado com 4,8 de 5,0 estrelas no Mercado Livre, o televisor pode ser encontrado de R$ 3.092 por R$ 1.679, isto é, com 45% de desconto. Na seção de opiniões da varejista, os compradores elogiam a boa qualidade da imagem, a durabilidade a longo prazo e a variedade de recursos. No entanto, alguns usuários relataram que o controle remoto compatível com comandos de voz é diferente do modelo que acompanha a TV, sendo preciso adquiri-lo à parte.

Prós: boa qualidade de imagem; durável

boa qualidade de imagem; durável Contras: é preciso adquirir um controle remoto à parte para que o usuário possa gerenciar a televisão por comandos de voz

Esta versão do Samsung Galaxy Book2 é ideal para estudar, trabalhar, ver filmes, navegar na Internet e realizar outras tarefas básicas do dia a dia. O notebook vem equipado com um processador Intel Core i3-1215U de 12ª geração, 4 GB de memória RAM, 256 GB de SSD e sistema operacional Windows 11 já instalado. O computador também oferece tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD, placa de vídeo integrada Intel UHD Graphics, quatro portas USB, entrada HDMI e teclado no padrão ABNT2.

No Mercado Livre, onde é avaliado com 4,8 de 5,0 estrelas, a máquina está saindo de R$ 2.554 por R$ 2.276, ou seja, um desconto de quase R$ 300. Na aba de comentários da plataforma, os usuários elogiam o processador, o áudio limpo e qualidade da tela, que possui painel IPS. Há, entretanto, críticas em relação a duração da bateria, a qualidade do touchpad e a pouca quantidade de memória RAM.