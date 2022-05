Tribunal de Justiça abre licitação de pregão eletrônico para contratação de empresa de telefonia

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) abre licitação de pregão presencial 0060/2022, por Sistema de Registro de Preço (SRP), para contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal – SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de Abertura: 14 de junho de 2022, 10:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.