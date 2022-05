Uninorte abre Processo Seletivo para o curso de Medicina; saiba como funciona

O Centro Universitário Uninorte e a Strix Educação tornam público a abertura do Processo Seletivo 2022.2 para o curso de Medicina. Ao todo, 80 vagas serão oferecidas, sendo 32, para quem optar usar a nota do Enem dos anos de 2017 a 2021 e 48, para quem optar pela prova escrita. As inscrições serão realizadas no período de 12/05 a 07/06, exclusivamente via internet, nos sites vestibular.uninorteac.com.br ou strixeducacao.com.br, mediante o preenchimento do requerimento de inscrição e o pagamento da taxa de inscrição de 350 reais.

As provas serão aplicadas no turno vespertino, das 14h às 18h, no dia 11/06, sábado, no campus da Uninorte. Sendo que o acesso do candidato ao Local de Provas ocorrerá das 13h10 às 13h50, lembrando que nenhum candidato poderá entrar após o horário de fechamento dos portões. A prova terá 35 questões e os candidatos terão 4h para realizá-la.

Para realizar a inscrição é importante que seja feita a leitura do edital completo publicado no dia 12 de março de 2021 no site strixeducacao.com.br na página de editais.

Outras informações, dúvidas e esclarecimentos: