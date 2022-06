Acre aplica 4ª dose da vacina contra covid-19 em pessoas acima de 40 anos

O governo do Acre, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), deu início nesta quarta-feira, 22, em todo o estado, à aplicação da quarta dose contra a covid-19 em pessoas acima de 40 anos. Em Rio Branco, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) oferece suporte às ações na Cidade do Povo.

Estão aptas a receber a segunda dose de reforço pessoas que tomaram a 3ª dose há pelo menos quatro meses, considerando que a partir desse período o imunizante vai perdendo a eficácia no organismo. Obedecendo esses critérios, o PNI espera vacinar cerca de 215 mil acreanos.

Locais de vacinação

Estão disponíveis na rede os imunizantes AstraZeneca/Fiocruz e Janssen. Cada município define os locais de referência para o fornecimento das vacinas. Na capital, os cidadãos podem se dirigir às unidades de referência em atenção primária (Uraps) a seguir:

– Urap Eduardo Assmar

– Urap Rosangela Pimentel

– Urap São Francisco

– Urap Hidalgo de Lima

– Urap Ary Rodrigues

– Urap Bacurau

– Policlínica Barral y Barral

– Urap Claudia Vitorino

– Urap Maria Barroso

– Urap Roney Meireles

– Urap Vila Ivonete (dose de reforço Janssen + de 2 meses)

A população interessada deve se dirigir aos locais de vacinação portando os documentos RG e CPF, ou RG e cartão do SUS.

Dia D de vacinação

Apesar de a pandemia de covid-19 não ter acabado, a cobertura vacinal contra a doença tem alcançado um percentual cada vez menor. Dados do PNI no Acre demonstram que apenas 3% do público-alvo (população acima de 50 anos e trabalhadores da Saúde) tomaram a 2º dose de reforço, por exemplo.

Diante disso, o próximo sábado, 25, será o Dia D de vacinação em todo o estado. Na ocasião estarão sendo oferecidas vacinas contra a covid-19, influenza e sarampo.