Anitta rebate ataque de Sônia Abrão e afirma: “Jornalista de quinta”

Anitta resolveu colocar a boca no trombone e detonou a apresentadora do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, Sônia Abrão. Tudo aconteceu após a Girl From Rio ganhar o Troféu Imprensa de cantora do ano, o que não agradou em nada a veterana.

Durante o programa desta quinta-feira (16/6), Abrão deixou claro sua insatisfação com o resultado da categoria e chegou a comparar Anitta com a artista Carmen Miranda.

No Twitter, um internauta postou: “É incrível como a Sônia e seus discípulos odeiam a Anitta pelo simples fato dela ser autêntica [risos]. Esse bando de abutre comparando a Anitta com Carmen Miranda do nada, só pra tentar diminuir a garota do Rio. Parem que tá muito feio.”

Anitta, então, resolveu se pronunciar e disse que Sônia fala dela para ganhar audiência, além de relembrar a treta da veterana com a influencer Gessica Kayanne.

“Ela não me odeia. Ela faz isso pra ganhar audiência… Falar mal de quem tá bombando que nem minha gigika [GKay] que não tinha nem que ter dado tanto holofote pra essa senhora. Se ler esse livro aqui, metade do que ela disse sobre Carmen já vai por água abaixo”, iniciou a poderosa.

“Inclusive na época de Carmen tinha um (mais de um) jornalista de quinta categoria também que ficava falando mal dela só pra ganhar palco. No dia de sua morte, embora tenha sido um dos maiores e mais sofridos funerais do país (quase igual ao de Getúlio), os jornais decidiram não noticiar dessa forma alegando que ela era a ‘vergonha do país’. Triste demais”, completou Anitta.

Por fim, a Poderosa afirmou que o trabalho de Abrão é um “desserviço”:

“Enfim, certeza que se essa senhora estivesse viva e atuando no que atua hoje (que eu não chamo de trabalho porque na minha opinião, como ela tem a dela sobre tudo, acho um desserviço) ela seria uma das jornalistas a ganhar audiência junto à manada repetindo todos os absurdos que os outros diziam sobre ela. Então só deixa ela ganhar o dinheiro dela lá e que Deus acompanhe.”